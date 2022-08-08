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Участниками проекта «Экопоколение.РЭО» стали более 2300 человек

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Российский экологический оператор рассказал об итогах проекта «Экопоколение.РЭО». С 15 июля по 7 августа в регионах состоялось более 100 мероприятий, участниками которых стали свыше 2300 человек.
Участниками проекта «Экопоколение.РЭО» стали более 2300 человек
  • Gettyimages.ru
  • © RealPeopleGroup

Об этом сообщает телеканал «360».

Просветительские мероприятия от РЭО и волонтёров-экологов «Делай!» были организованы в Белгородской, Вологодской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Новосибирской, Омской, Рязанской, Саратовской областях и ряде других регионов.

«В общей сложности в мероприятиях «Экопоколение.РЭО» принял участие 201 волонтёр и 2110 школьников, воспитанников детских садов, студентов. Все они сдавали экологический норматив, прошли эстафету #ЭкоГТО», — заявил глава PR-департамента РЭО Дмитрий Бойко.

Ранее сообщалось, что волонтёры собрали более 1,6 т отходов при уборке на берегу озера Байкал в рамках третьего этапа марафона «Зелёный десант».

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