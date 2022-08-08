Волонтёры собрали более 1,6 тонн отходов при уборке на Байкале

Волонтёры собрали более 1,6 т отходов при уборке на берегу озера Байкал в рамках третьего этапа марафона «Зелёный десант».

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Российского экологического оператора, который организовал субботник при поддержке волонтёров-экологов «Делай!».

Третий этап экологического марафона «Зелёный десант», в котором приняли участие более 140 добровольцев из 20 городов России, Монголии и Боливии, а также волонтёры экологического лагеря «Байкальской береговой службы», прошёл 6 августа на берегу озера Байкал в курортном месте посёлка Горячинск (Республика Бурятия).

Всего было собрано более 1,6 т отходов, большую часть которых составил металл (960 кг), а за все уборки в рамках марафона было собрано более 3 т отходов.

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