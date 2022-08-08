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Волонтёры собрали более 1,6 тонн отходов при уборке на Байкале

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Волонтёры собрали более 1,6 т отходов при уборке на берегу озера Байкал в рамках третьего этапа марафона «Зелёный десант».
Волонтёры собрали более 1,6 тонн отходов при уборке на Байкале

Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на Российского экологического оператора, который организовал субботник при поддержке волонтёров-экологов «Делай!».

Третий этап экологического марафона «Зелёный десант», в котором приняли участие более 140 добровольцев из 20 городов России, Монголии и Боливии, а также волонтёры экологического лагеря «Байкальской береговой службы», прошёл 6 августа на берегу озера Байкал в курортном месте посёлка Горячинск (Республика Бурятия). 

Всего было собрано более 1,6 т отходов, большую часть которых составил металл (960 кг), а за все уборки в рамках марафона было собрано более 3 т отходов.

Ранее progorod43 сообщал о ликвидации 176 нелегальных свалок в Кировской области.

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