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Педагоги ЛНР пройдут переподготовку в Тамбовской области

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В кампусе ТГУ Державина в посёлке Георгиевский пройдут курсы по повышению квалификации для 20 школьных учителей и педагогов среднеспециального профессионального образования из Новоайдарского района ЛНР.
Педагоги ЛНР пройдут переподготовку в Тамбовской области
  • Gettyimages.ru
  • © JGI/Tom Grill

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Педагоги пройдут переобучение по методикам преподавания истории, обществознания, русского языка и литературы. Для них специально разработали программу в соответствии с российскими стандартами. Курсы прошли экспертизу в Минпросвещения.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.

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