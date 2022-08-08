Педагоги ЛНР пройдут переподготовку в Тамбовской области
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
Педагоги пройдут переобучение по методикам преподавания истории, обществознания, русского языка и литературы. Для них специально разработали программу в соответствии с российскими стандартами. Курсы прошли экспертизу в Минпросвещения.
Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.