В кампусе ТГУ Державина в посёлке Георгиевский пройдут курсы по повышению квалификации для 20 школьных учителей и педагогов среднеспециального профессионального образования из Новоайдарского района ЛНР.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Педагоги пройдут переобучение по методикам преподавания истории, обществознания, русского языка и литературы. Для них специально разработали программу в соответствии с российскими стандартами. Курсы прошли экспертизу в Минпросвещения.

Ранее Newinform сообщал, что российский уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова инициировала программу социально-психологической помощи в рамках гуманитарной акции «Детям — в руки» для детей Донбасса.