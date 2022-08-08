Воробьёв отметил темпы строительства школ в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил темпы строительства школ в регионе.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Важно, что школы строятся быстро. Вы упомянули и Балашиху, и Истру. Очень надеюсь, что со строительной частью мы справляться будем и дальше, досрочно сдавать, желательно к 1 сентября. Понятно, что за год построить школу на 1100 мест — это весьма непростая задача, но современные технологии говорят, что в определённых случаях нам это удаётся. Это очень приятно», — отметил Воробьёв на совещании с зампредами, комментируя доклад министра строительного комплекса Подмосковья Владимира Локтева.

Со своей стороны, Локтев рассказал о ходе строительства объектов образования и отдельно обратил внимание на объекты, которые строятся с опережением графика. Это три детсада в Серпухове, Одинцове и Реутове и школа в микрорайоне Восточный в Истре.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.