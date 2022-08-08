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В Подмосковье откроют 15 новых школ 1 сентября

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал об открытии новых школ и детсадов к 1 сентября.
В Подмосковье откроют 15 новых школ 1 сентября

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы уделяем системе образования особо большое внимание. В этом году у нас 1 020 000 учеников пойдут в школы. Для этого они должны быть готовы — и те, которые работают традиционно, и, конечно, новые», — заявил Воробьёв на оперативном совещании.

К 1 сентября планируется открыть 15 школ, до конца года — 25. Из них десять будут работать на бюджетной основе, пять — на внебюджетной.

«Детские сады у нас также к 1 сентября будут открыты в Балашихе, Мытищах, Подольске. Это территории, где запрос на дошкольное образование также очень высок», — добавил глава региона.

Ранее психолог, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

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