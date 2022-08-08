По делу о гибели рабочих в коллекторе в Москве задержан директор подрядной организации

По делу о гибели трёх рабочих в коллекторе в Москве задержали директора подрядной организации.

«В настоящее время задержан генеральный директор частной организации, 1984 года рождения, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий», — говорится в сообщении СУ СК по Москве.

По данным ведомства, 7 августа велись работы по очищению канализационного коллектора на улице Краснодарской. При подъёме уровня воды из-за ливня трое работников не смогли выбраться на поверхность и утонули.

Тело одного из трёх пропавших в коллекторе рабочих было обнаружено в районе улицы Марьинский Парк.

Позже обнаружили тела ещё двух рабочих.