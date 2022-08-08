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Губернатор Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад «Алёшка»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад «Алёшка» и рассказал историю мальчика, который у дороги встречает российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что восьмилетнего Алексея Павличенко из Белгородской области, который приветствовал российских военных, приняли в Юнармию.

Церемонию посвящения провёл начальник главного штаба движения Никита Нагорный.

Ребёнок прославился в сети благодаря ролику, который сняла его мама. На видео мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие.

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