Губернатор Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад «Алёшка»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России Владимиру Путину шоколад «Алёшка» и рассказал историю мальчика, который у дороги встречает российских солдат, участвующих в спецоперации на Украине.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что восьмилетнего Алексея Павличенко из Белгородской области, который приветствовал российских военных, приняли в Юнармию.

Церемонию посвящения провёл начальник главного штаба движения Никита Нагорный.

Ребёнок прославился в сети благодаря ролику, который сняла его мама. На видео мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие.