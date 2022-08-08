Губернатор Белгородской области Гладков подарил Путину шоколад «Алёшка»
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что восьмилетнего Алексея Павличенко из Белгородской области, который приветствовал российских военных, приняли в Юнармию.
Церемонию посвящения провёл начальник главного штаба движения Никита Нагорный.
Ребёнок прославился в сети благодаря ролику, который сняла его мама. На видео мальчик бежит навстречу колонне российской военной техники и отдаёт ей воинское приветствие.