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Во Владивостоке рассказали о подготовке к проведению ВЭФ-2022

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Во Владивостоке готовятся к открытию очередного, VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт с 5 по 8 сентября.
Во Владивостоке рассказали о подготовке к проведению ВЭФ-2022
  • РИА Новости
  • © Александр Кряжев

Как сообщает vostokmedia.com, глава города Константин Шестаков провёл совещание, где обсуждалась подготовка к открытию форума.

Ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков отметил, что своё участие в форуме подтвердили уже 40 стран.

Кроме того, с начала лета ведётся мониторинг предприятий общественного питания, рекомендованных гостям ВЭФ для посещения: на первую неделю августа Роспотребнадзор проверил 44 ресторана.

В сквере в районе транспортного кольца и пешеходного перехода на верхней площадке фуникулёра установят памятник исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, 150-летие которого во Владивостоке отметят в сентябре этого года.

Продолжается и восстановительный ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры города, в том числе на гостевом маршруте.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдёт в сентябре.

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