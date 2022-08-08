Во Владивостоке рассказали о подготовке к проведению ВЭФ-2022

Во Владивостоке готовятся к открытию очередного, VII Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдёт с 5 по 8 сентября.

Как сообщает vostokmedia.com, глава города Константин Шестаков провёл совещание, где обсуждалась подготовка к открытию форума.

Ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков отметил, что своё участие в форуме подтвердили уже 40 стран.

Кроме того, с начала лета ведётся мониторинг предприятий общественного питания, рекомендованных гостям ВЭФ для посещения: на первую неделю августа Роспотребнадзор проверил 44 ресторана.

В сквере в районе транспортного кольца и пешеходного перехода на верхней площадке фуникулёра установят памятник исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, 150-летие которого во Владивостоке отметят в сентябре этого года.

Продолжается и восстановительный ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры города, в том числе на гостевом маршруте.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдёт в сентябре.