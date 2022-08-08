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Клишас: необходимо разработать правовую основу для конфискации иностранной собственности

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Необходима ясная правовая основа для конфискации иностранной собственности в качестве ответной меры. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Клишас: необходимо разработать правовую основу для конфискации иностранной собственности
  • Gettyimages.ru
  • © Atit Phetmuangtong / EyeEm

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобождённых территориях Украины», — написал он в Telegram.

По словам Клишаса, этот вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.

В соответствии с законом, в доход государства могут быть изъяты денежные средства и иные ценности, которые принадлежат лицу, а также те, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.

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