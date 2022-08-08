Клишас: необходимо разработать правовую основу для конфискации иностранной собственности

Необходима ясная правовая основа для конфискации иностранной собственности в качестве ответной меры. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации (в качестве ответной меры) иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобождённых территориях Украины», — написал он в Telegram.

По словам Клишаса, этот вопрос должен предметно обсуждаться с правительством осенью.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, принятый Верховной радой, который расширяет возможности властей по конфискации активов граждан и юридических лиц, поддерживающих спецоперацию России.

В соответствии с законом, в доход государства могут быть изъяты денежные средства и иные ценности, которые принадлежат лицу, а также те, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться.