Первый автомобильный мост между Россией и Китаем перейдёт на платный режим с 10 августа

Автомобильный мост между российским и китайским городами Благовещенск и Хэйхэ с 10 августа начнёт принимать оплату за проезд.

Об этом говорится на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

«Автомобильный мостовой переход между российским и китайским городами Благовещенск и Хэйхэ завершает работу в тестовом режиме, что означает переход на платную систему проезда. С 10 августа плату необходимо вносить на пункте взимания платы (ПВП), расположенном при въезде на мост», — говорится в сообщении.

Размер платы за проезд составит от 1030 до 9540 рублей в зависимости от высоты автомобиля и количества его осей.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей, она станет ниже, когда мост себя окупит. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Он подчеркнул, что мост построен «не для того, чтобы зарабатывать деньги».