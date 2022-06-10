Средняя стоимость проезда по мосту из России в Китай составит 8700 рублей

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Средняя стоимость проезда по мосту Благовещенск — Хэйхэ для одного автомобиля составит 8700 рублей, она станет ниже, когда мост себя окупит, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.
Средняя стоимость проезда по мосту из России в Китай составит 8700 рублей
  • © Правительство Амурской области

«Тарифы утверждены. Средняя стоимость проезда одного автомобиля составит 8700 рублей. Концессионная модель рассчитана на 20 лет. За этот период по финансовой модели мост будет окуплен, и, соответственно, тогда мы сможем снизить тариф только до размера стоимости содержания моста», — сказал глава области, его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что мост построен «не для того, чтобы зарабатывать деньги».

«А для того, чтобы создать инфраструктуру для развития бизнеса», — подчеркнул он.

Грузовое сообщение по автомобильному мосту из России в Китай запустили 10 июня.

Восемь российских тягачей автопарка ООО «Газпром гелий сервис» уже отправились в Китай. В Россию с китайской стороны также въехали восемь грузовиков.

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