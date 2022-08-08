Мишустин: деньги от штрафов за загрязнение природы направят на ликвидацию ущерба экологии

Деньги от штрафов за загрязнение природы будут направляться целевым образом на ликвидацию экологического ущерба. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Средства на выявление объектов накопленного вреда, их ликвидацию, восстановление природной среды станут поступать от всех природопользователей, а также от нарушителей за счёт штрафов, платежей по искам, добровольного возмещения», — заявил Мишустин.

По его словам, кабмин уже подготовил соответствующее постановление о новом порядке финансирования таких мероприятий из региональных и местных бюджетов.

Ранее Минприроды предложило ввести новый метод определения норматива накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) без проведения замеров.

Как сообщал телеканал «360», в Московской области с начала года выявили более 520 незаконных свалок, из них ликвидированы уже 476.