Минприроды предложило ввести новый метод определения норматива накопления ТКО
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Как сообщает «Парламентская газета», проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.
Минприроды предлагает определять норматив накопления ТКО на основании сравнительного анализа с применением значений коэффициентов, утверждаемых кабмином.
Нормативы накопления ТКО также предлагается определять методом сравнительного анализа в соответствии с уровнем генерации отходов в многоквартирных домах. Также документ предусматривает корректировку нормативов с учётом данных весового контроля и постепенный переход на установление нормативов в двух расчётных единицах: для жилых зданий и для других помещений.
Ранее телеканал «360» сообщил, что в Воронежской области построят несколько объектов по обращению с ТКО.