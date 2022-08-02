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Минприроды предложило ввести новый метод определения норматива накопления ТКО

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Минприроды предложило ввести новый метод определения норматива накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) без проведения замеров.
Минприроды предложило ввести новый метод определения норматива накопления ТКО
  • Gettyimages.ru
  • © Ziga Plahutar

Как сообщает «Парламентская газета», проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Минприроды предлагает определять норматив накопления ТКО на основании сравнительного анализа с применением значений коэффициентов, утверждаемых кабмином.

Нормативы накопления ТКО также предлагается определять методом сравнительного анализа в соответствии с уровнем генерации отходов в многоквартирных домах. Также документ предусматривает корректировку нормативов с учётом данных весового контроля и постепенный переход на установление нормативов в двух расчётных единицах: для жилых зданий и для других помещений.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Воронежской области построят несколько объектов по обращению с ТКО.

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