Минприроды предложило ввести новый метод определения норматива накопления ТКО

Минприроды предложило ввести новый метод определения норматива накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО) без проведения замеров.

Как сообщает «Парламентская газета», проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Минприроды предлагает определять норматив накопления ТКО на основании сравнительного анализа с применением значений коэффициентов, утверждаемых кабмином.

Нормативы накопления ТКО также предлагается определять методом сравнительного анализа в соответствии с уровнем генерации отходов в многоквартирных домах. Также документ предусматривает корректировку нормативов с учётом данных весового контроля и постепенный переход на установление нормативов в двух расчётных единицах: для жилых зданий и для других помещений.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Воронежской области построят несколько объектов по обращению с ТКО.