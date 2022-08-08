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В Курской области до 23 августа продлён «жёлтый» уровень террористической опасности

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В Курской области до 23 августа продлён «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
В Курской области до 23 августа продлён «жёлтый» уровень террористической опасности
  • РИА Новости
  • © Георгий Гонголевич

«До 23 августа в Курской области продлён «жёлтый» уровень террористической опасности», — написал он в Telegram.

Старовойт попросил граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о подозрительных лицах или беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.

Ранее Старовойт призвал жителей региона в условиях текущей обстановки отказаться от использования беспилотников в бытовых целях.

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