В Курской области до 23 августа продлён «жёлтый» уровень террористической опасности. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«До 23 августа в Курской области продлён «жёлтый» уровень террористической опасности», — написал он в Telegram.

Старовойт попросил граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о подозрительных лицах или беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.

Ранее Старовойт призвал жителей региона в условиях текущей обстановки отказаться от использования беспилотников в бытовых целях.