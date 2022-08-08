В Курской области до 23 августа продлён «жёлтый» уровень террористической опасности
- РИА Новости
- © Георгий Гонголевич
«До 23 августа в Курской области продлён «жёлтый» уровень террористической опасности», — написал он в Telegram.
Старовойт попросил граждан быть бдительными и незамедлительно сообщать о подозрительных лицах или беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.
Ранее Старовойт призвал жителей региона в условиях текущей обстановки отказаться от использования беспилотников в бытовых целях.