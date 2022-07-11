В Курской области призвали не пользоваться беспилотниками в бытовых целях

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона в условиях текущей обстановки отказаться от использования беспилотников в бытовых целях.

Соответствующую рекомендацию губернатор высказал на оперативном совещании администрации региона.

«Если у вас есть дома беспилотный летательный аппарат, учитывая текущую ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать их сегодня в бытовых целях. Сегодня у наших силовых ведомств достаточно есть технических средств по принудительной посадке этих дронов или организации помех их работе, что приводит к поломкам», — цитирует его ТАСС.

Глава региона уточнил, что большинство беспилотных летательных аппаратов, замеченных в небе над Курской областью, используют физические лица.

Он отметил, что все поступающие сообщения о дронах отрабатывают различные ведомства, за прошедшую неделю поступило 83 подобных сообщения.

Ранее Старовойт сообщил о продлении в регионе действия «жёлтого» уровня террористической опасности до 23 июля.