В Курской области призвали не пользоваться беспилотниками в бытовых целях

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Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона в условиях текущей обстановки отказаться от использования беспилотников в бытовых целях.
В Курской области призвали не пользоваться беспилотниками в бытовых целях
  • РИА Новости

Соответствующую рекомендацию губернатор высказал на оперативном совещании администрации региона.

«Если у вас есть дома беспилотный летательный аппарат, учитывая текущую ситуацию, мы настоятельно рекомендуем не использовать их сегодня в бытовых целях. Сегодня у наших силовых ведомств достаточно есть технических средств по принудительной посадке этих дронов или организации помех их работе, что приводит к поломкам», — цитирует его ТАСС.

Глава региона уточнил, что большинство беспилотных летательных аппаратов, замеченных в небе над Курской областью, используют физические лица.

Он отметил, что все поступающие сообщения о дронах отрабатывают различные ведомства, за прошедшую неделю поступило 83 подобных сообщения.

Ранее Старовойт сообщил о продлении в регионе действия «жёлтого» уровня террористической опасности до 23 июля.

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