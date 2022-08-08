Заслуженный учитель России Ямбург назвал способ сделать урок в школе интереснее
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В разговоре с Пятым каналом он отметил, что опытный преподаватель с помощью технологий может сделать урок интереснее.
«Я, как член государственного совета по реформе образования, намерен уделить внимание, прежде всего, деревенским школам и добиться, чтобы там появился скоростной интернет... Это позволит ребёнку помимо школы виртуально сходить в Эрмитаж или Лувр и выйти на связь с выдающимися педагогами», — уточнил Ямбург.
Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.