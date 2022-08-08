Заслуженный учитель России Ямбург перечислил качества хорошего педагога

Заслуженный учитель России, член-корреспондент РАО и директор школы № 109 Евгений Ямбург рассказал, какими качествами должен обладать хороший преподаватель.

Прежде всего, надо любить детей, отметил он в разговоре с Пятым каналом.

«Говоря об уровне квалификации, должен сказать, что сегодня учителям приходится осваивать множество новых компетенций. Недостаточно просто хорошо знать свой предмет. Помимо педагогического образования специалист, будь он физиком или историком, должен прослушать курс по дефектологии и знать основы медицинской психологии. Это не означает, что учителя должны заниматься диагностикой здоровья детей (для этого есть специальные службы). Им важно понимать, как именно нужно взаимодействовать с разными детьми», — сказал Ямбург.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.