После гибели трёх рабочих в канализационном люке в Москве возбуждено уголовное дело

После гибели трёх рабочих, провалившихся в канализационный люк на юго-востоке Москвы, возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК России (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)», — говорится в сообщении.

Ведомство проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

Ранее прокуратура Москвы заявила, что тело одного из трёх пропавших в коллекторе рабочих было обнаружено в районе улицы Марьинский Парк.

Позже обнаружили тела ещё двух рабочих, пропавших в коллекторе в московском районе Люблино во время ливня.