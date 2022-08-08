РИА Новости: в России создали новую версию бронеавтомобиля «ВПК-Урал» с усиленной защитой

Новая версия бронеавтомобиля «ВПК-Урал» с усиленной защитой создана в России. Отмечается, что большая защищённость достигнута за счёт отказа от рамы.

«За время проведения СВО была разработана новая модификация броневика «ВПК-Урал», одну из которых покажут на «Армии-2022». Речь идёт о «ВПК-Урал» с несущим корпусом», — приводит РИА Новости заявление источника.

Уточняется, что выставка пройдёт в период с 15 по 21 августа в Кубинке в Подмосковье.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие применили в ходе специальной военной операции новую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград».