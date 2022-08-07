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Диетолог Соломатина дала советы по питьевому режиму в жару

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Диетолог Елена Соломатина дала советы по питьевому режиму в жару.
Диетолог Соломатина дала советы по питьевому режиму в жару
  • Gettyimages.ru

«В среднем в жару надо пить 35 мл воды на килограмм веса. То есть в среднем нужно выпивать примерно 2,5 л в жару, на 0,5 л больше, чем в обычную погоду», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, лучше выбирать обычную бутилированную воду.

«Если чувствуешь, что много теряешь солей, то можно выпить бутылочку минеральной воды в день. Пить её как столовую не нужно. Во взварах из сухофруктов тоже много минералов, которые нам нужны в жару», — сообщила Соломатина.

Как добавила эксперт, увлекаться минеральной водой не стоит.

Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с Nation News рассказала о правилах полезного завтрака.

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