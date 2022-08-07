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Беглов анонсировал появление в Санкт-Петербурге почти 90 новых станций метро

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал появление в городе почти 90 новых станций метро.
Беглов анонсировал появление в Санкт-Петербурге почти 90 новых станций метро
  • РИА Новости

«В проекте нового генплана Петербурга развитию общественного транспорта уделили особое внимание. Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена — увеличение протяжённости линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь», — сообщил он на своей странице «ВКонтакте».

Он также добавил, что запланировано и строительство новых трамвайных линий.

Также власти Петербурга хотят «встроить» в систему городского транспорта пригородные электрички, создав два диаметральных маршрута, которые свяжут северную и южную части города.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на станции БКЛ «Сокольники» заявил, что строительство северо-восточного участка находится в завершающей стадии, уже запущены четыре станции из семи. Ещё на трёх продолжаются отделочные и инженерные работы.

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