Беглов анонсировал появление в Санкт-Петербурге почти 90 новых станций метро

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов анонсировал появление в городе почти 90 новых станций метро.

«В проекте нового генплана Петербурга развитию общественного транспорта уделили особое внимание. Проект предусматривает усовершенствование работы метрополитена — увеличение протяжённости линий на 139 км. Будет открыто 89 новых станций метро, из них 31 станция запланирована на первую очередь», — сообщил он на своей странице «ВКонтакте».

Он также добавил, что запланировано и строительство новых трамвайных линий.

Также власти Петербурга хотят «встроить» в систему городского транспорта пригородные электрички, создав два диаметральных маршрута, которые свяжут северную и южную части города.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на станции БКЛ «Сокольники» заявил, что строительство северо-восточного участка находится в завершающей стадии, уже запущены четыре станции из семи. Ещё на трёх продолжаются отделочные и инженерные работы.