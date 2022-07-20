Власти Москвы рассказали о ходе строительства северо-восточного участка БКЛ

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Мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра работ на станции БКЛ «Сокольники» заявил, что строительство северо-восточного участка находится в завершающей стадии, уже запущены четыре станции из семи. Ещё на трёх продолжаются отделочные и инженерные работы.
Власти Москвы рассказали о ходе строительства северо-восточного участка БКЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.

Со своей стороны, генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал, что готовность участка со станциями «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники» составляет около 80%.

Их ввод в эксплуатацию намечен на конец 2022 года.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что со дня запуска движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) пассажиры совершили более 750 млн поездок.

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