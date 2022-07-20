Власти Москвы рассказали о ходе строительства северо-восточного участка БКЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу столичного правительства.
Со своей стороны, генеральный директор компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков рассказал, что готовность участка со станциями «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники» составляет около 80%.
Их ввод в эксплуатацию намечен на конец 2022 года.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что со дня запуска движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) пассажиры совершили более 750 млн поездок.