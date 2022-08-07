Власти Москвы назвали причиной ЧП в коллекторе сверхинтенсивный ливень
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщает в своём официальном Telegram-канале.
«Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, ещё пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
В настоящий момент продолжается поиск ещё троих рабочих, которые, предположительно, могли находиться в коллекторе.
Следственный комитет России организовал проверку после инцидента с рабочими, которые оказались заблокированными в коллекторе на юго-востоке Москвы.