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Власти Москвы назвали причиной ЧП в коллекторе сверхинтенсивный ливень

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Комплекс городского хозяйства Москвы заявил, что причиной ЧП в коллекторе на юго-востоке столицы, в результате которого пропали трое рабочих, стал сверхинтенсивный ливень.
Власти Москвы назвали причиной ЧП в коллекторе сверхинтенсивный ливень
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщает в своём официальном Telegram-канале.

«Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе. Пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, ещё пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В настоящий момент продолжается поиск ещё троих рабочих, которые, предположительно, могли находиться в коллекторе.

Следственный комитет России организовал проверку после инцидента с рабочими, которые оказались заблокированными в коллекторе на юго-востоке Москвы.

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