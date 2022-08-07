В Крыму подтвердили 186 случаев COVID-19 за сутки

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Всего в республике заболели 186 312 жителей. За всё время на стационарном лечении находились 59 562 пациента.

Выздоровели 178 502 человека, в том числе 148 — за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки выявили 20 303 случая коронавирусной инфекции, передаёт «Утро.ру».

Ранее заместитель директора по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что у большинства пациентов, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, не наблюдается развития тяжёлых осложнений.