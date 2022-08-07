военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В ЯНАО начали проверку после гибели трёх человек в результате опрокидывания лодки

Короткая ссылка
В Ямало-Ненецком автономном округе начали проверку по факту опрокидывания моторной лодки, в результате которого погибли три человека, в том числе ребёнок.
В ЯНАО начали проверку после гибели трёх человек в результате опрокидывания лодки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительным данным, жители Гыданской тундры выехали на лодке с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы. На реке Яраяха лодка перевернулась.

Всего на борту находились девять человек. Шестерых, в том числе трёх несовершеннолетних, удалось спасти.

На место выехала следственно-оперативная группа, передаёт «Ямал 1».

В июле один человек погиб при столкновении двух моторных лодок на реке в Югре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить