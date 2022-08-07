В ЯНАО начали проверку после гибели трёх человек в результате опрокидывания лодки

В Ямало-Ненецком автономном округе начали проверку по факту опрокидывания моторной лодки, в результате которого погибли три человека, в том числе ребёнок.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на региональное СУ СК России.

По предварительным данным, жители Гыданской тундры выехали на лодке с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы. На реке Яраяха лодка перевернулась.

Всего на борту находились девять человек. Шестерых, в том числе трёх несовершеннолетних, удалось спасти.

На место выехала следственно-оперативная группа, передаёт «Ямал 1».

В июле один человек погиб при столкновении двух моторных лодок на реке в Югре.