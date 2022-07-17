Один человек погиб при столкновении двух моторных лодок на реке в Югре

Уральская транспортная прокуратура заявила, что один человек погиб при столкновении двух моторных лодок на реке в Ханты-Мансийске.

«На реке Иртыш в районе лодочной станции города Ханты-Мансийска произошло столкновение двух моторных лодок. В результате происшествия один человек погиб», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram

Уточняется, что моторная лодка, допустившая столкновение, и лица, находившиеся в ней, скрылись с места происшествия, сейчас проводится их розыск.

Отмечается, что по факту происшествия организована проверка.

Ранее четыре человека пострадали при хлопке в двигателе моторной лодки в Татарстане.