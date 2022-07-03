Четыре человека пострадали при хлопке в двигателе моторной лодки в Татарстане

В МЧС России по Татарстану заявили, что четыре человека пострадали из-за вспышки паров топлива в двигателе моторной лодки в посёлке Октябрьский.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

«Днём 3 июля поступило сообщение о хлопке на лодке по адресу: Зеленодольский район, поселок Октябрьский, СНТ «Щурячий», в гараже. При уточнении информации установлено, что при заправке мотолодки «Слайдер-180» произошла вспышка паров топлива в двигателе, возгорания не последовало… В результате пострадали четыре человека, из них один ребёнок», — говорится в заявлении.

По информации МЧС, разрушений в результате происшествия нет. Погибших нет.

В числе пострадавших — женщины 1956, 1975 и 1982 годов рождения, а также девочка 2008 года рождения.