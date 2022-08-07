Эксперт Соколов рассказал, когда родственник может использовать карту держателя

Руководитель департамента систем судопроизводства и уголовного права факультета права НИУ ВШЭ Тимур Соколов рассказал, при соблюдении каких условий близкий родственник или супруг может использовать карту держателя.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт объяснил, что операции с банковской картой можно производить только при разрешении самого владельца.

Кроме того, отметил Соколов, сумма не должна быть выше той, о которой заранее договорились стороны.

«То есть сумма должна быть не больше той, на которую разрешил вам «претендовать» обладатель банковской карты», — уточнил он.

Соколов предупредил, что любые тайные действия, включая перевод средств, покупки, о которых заранее не договорились стороны, могут расцениваться в качестве кражи, даже если речь идёт о карте близкого человека.

По словам эксперта, магазин имеет право отказать в проведении операции, если продавец обнаружил, что карта принадлежит другому держателю.

Ранее ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, кто может законно списать деньги с карты без согласия держателя.