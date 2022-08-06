военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Эксперт Уткин рассказал, кто может законно списать деньги с карты без согласия держателя

Короткая ссылка
Ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, кто может законно списать деньги с карты без согласия держателя.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметил, что в первую очередь средства с карты может списать сам банк согласно договору с клиентом по автоматическому списыванию за услуги, либо кредитные платежи.

Кроме того, по словам Уткина, списать средства с привязанного к карте счёта может Федеральная служба судебных приставов. Такое право служба может получить на основании решения суда или исполнительного листа.

Также, подчеркнул Уткин, налоговая инспекция имеет законные основания списывать деньги со счёта держателя карты в случае имеющихся у него долгов по налогам.

Ранее газета «Известия» сообщала, что большинство российских владельцев iPhone, пользовавшихся сервисом Apple Pay (96%), стали применять банковскую карту для оплаты покупок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить