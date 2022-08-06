Эксперт Уткин рассказал, кто может законно списать деньги с карты без согласия держателя

Ведущий юрист компании Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказал, кто может законно списать деньги с карты без согласия держателя.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт отметил, что в первую очередь средства с карты может списать сам банк согласно договору с клиентом по автоматическому списыванию за услуги, либо кредитные платежи.

Кроме того, по словам Уткина, списать средства с привязанного к карте счёта может Федеральная служба судебных приставов. Такое право служба может получить на основании решения суда или исполнительного листа.

Также, подчеркнул Уткин, налоговая инспекция имеет законные основания списывать деньги со счёта держателя карты в случае имеющихся у него долгов по налогам.

Ранее газета «Известия» сообщала, что большинство российских владельцев iPhone, пользовавшихся сервисом Apple Pay (96%), стали применять банковскую карту для оплаты покупок.