Психолог Миллер высказался о пользе дневного сна

Психолог Михаил Миллер рассказал о пользе дневного сна.

«Все мы знаем, что сон крайне важен в нашей жизни. Спим мы где-то одну треть жизни в зависимости от нашей генетики, от среды обитания, от хозяйственной деятельности. Спим от пяти часов до десяти», — заявил он в беседе с Пятым каналом.

По словам психолога, двухфазный сон полезен для детей — за день они успеют накопить гормоны, которые позволяют снять напряжение и спать качественно.

«Для людей взрослых сон после 18:00—19:00 вреден, потому что гормон будет израсходован быстро, он не успеет в достаточном количестве быть накопленным в оставшуюся часть дня и сон ночной будет непродолжительным и неглубоким», — пояснил Миллер.

Он добавил, что взрослым нежелательно дремать после 18:00.

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