Кириенко рассказал о помогающих в восстановлении Донбасса участниках конкурса «Лидеры России»,

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко рассказал об участниках конкурса «Лидеры России» и клуба «Эльбрус», помогающих в восстановлении Донбасса.

Об этом сообщает Life.ru.

Как отметил Кириенко, во время пандемии эти люди стали одними из самых активных участников общероссийского движения «Мы вместе».

«Сегодня это помощь жителям Донбасса, Херсона, Запорожья. Огромное количество «Лидеров России», которые сегодня активно этим заняты, большая команда победителей уехала непосредственно в Донбасс, в Херсон и Запорожье, работают там», — заявил он.

Многие также принимают участие в программах регионов-шефов, собирают гуманитарную помощь.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в этом году впервые приняли участие дети из Донбасса.