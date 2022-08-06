В Калмыкии осуждённые убили одного сотрудника колонии и ранили семерых 

В Калмыкии осуждённые напали на сотрудников колонии, убив одного и ранив семерых. Об этом информирует республиканское управление Следственного комитета.

По версии следствия, 5 августа на территории отряда строгих условий отбывания наказания исправительной колонии №2 двое осуждённых, используя заточенную пластину и арматуру с топорищем кустарного изготовления, совершили нападение на сотрудников колонии, причинив им травмы различной степени тяжести. В результате один сотрудник колонии скончался на месте, второго госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Позже осуждённые проникли на территорию общежития. Там они, оказывая сопротивление при задержании, ранили колющими предметами шестерых сотрудников исправительного учреждения.

Двое осуждённых 2000 и 1994 года рождения задержаны.

Возбуждено уголовное дело.

В январе задержанный, который находился в федеральном розыске, сбежал из отдела полиции в Краснодаре.