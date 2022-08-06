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В Москве создадут новый кластер «ВДНХ Экспо»

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В Москве планируют создать новый кластер «ВДНХ Экспо». Его площадь составит более 50 тыс. кв. м.
В Москве создадут новый кластер «ВДНХ Экспо»
  • РИА Новости

Об этом сообщает НТВ.

«Исторически выставочная функция — одна из главных в работе ВДНХ, и город продолжит развивать это направление. В кластере «ВДНХ Экспо» появятся два павильона-трансформера площадью 53 тыс. кв. м, конгрессно-концертный комплекс на 3 тыс. мест, более 20 высококлассных залов с новейшим мультимедийным оборудованием», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, в кластере можно будет проводить мероприятия любого формата, в том числе деловые и научные форумы, спортивные чемпионаты.

Также предусмотрена инфраструктура для горожан: смотровая площадка, прогулочная зона, амфитеатр под открытым небом, крытая пешеходная галерея с зелёной кровлей, рестораны, кафе, парковка велопроката.

Ранее НСН сообщала, что в первом полугодии 2022 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» перечислили в бюджет столицы 704 млн рублей.

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