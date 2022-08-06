В Татарстане завели дело после гибели пятилетнего ребёнка на самокате

В Татарстане завели уголовное дело после гибели пятилетнего ребёнка на самокате.

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу республиканского СУ СК России.

Авария произошла в пятницу, 5 августа, в Зеленодольске.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus превысила скорость и сбила мальчика, который также нарушал ПДД и переезжал дорогу на самокате.

От полученных травм ребёнок скончался на месте, передаёт «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

«Организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами полиции по данному факту, поставлены городской прокуратурой на контроль», — сказала, со своей стороны, и. о. старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием микроавтобуса в Новой Москве пострадали семь человек.