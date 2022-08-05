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В результате ДТП в Новой Москве пострадали семь человек

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В результате ДТП с участием микроавтобуса в Новой Москве пострадали семь человек.
В результате ДТП в Новой Москве пострадали семь человек
  • РИА Новости

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, на 35-м км Киевского шоссе столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль.

По предварительным данным, в микроавтобусе пострадали шесть человек, седьмой пострадавший находился во втором автомобиле.

Движение на месте ДТП затруднено.

Ранее специалисты в беседе с изданием «Вести Подмосковья» назвали причины роста числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в летние месяцы.

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