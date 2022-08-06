В Госдуме поддержали идею создания научно-просветительской передачи на федеральном канале

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в России предложили создать телепередачу с целью развенчания антинаучных мифов.

«Мне кажется, что это интересная инициатива Виталия Милонова. Если найдутся творческие люди, которые готовы создать такую передачу, то почему бы и нет? Такая идея кажется мне достаточно привлекательной», — сказал Исаев.

По его мнению, если данная передача будет сделана интересно, увлекательно и с использованием новых, современных технологий, то у данного проекта есть все шансы заинтересовать молодых людей.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать на базе одного из федеральных телеканалов специальную научно-просветительскую передачу для детей и взрослых, в которой россиянам рассказывали бы о механизмах устройства нашего мира и естественных законах.

Также сообщалось, что треть россиян верят, что Солнце вращается вокруг Земли.