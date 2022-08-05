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В МИД России назвали возмутительными действия Греции после экстрадиции Винника в США

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Москва возмущена недружественными действиями Афин, выдавших россиянина Александра Винника на «расправу американской карательной юстиции».
В МИД России назвали возмутительными действия Греции после экстрадиции Винника в США
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Возмущены недружественными действиями властей Греции, которые под нажимом США, развернувших настоящую охоту за российскими гражданами в третьих странах под надуманными предлогами, выдали нашего соотечественника Александра Винника на расправу американской карательной юстиции», — отметила дипломат.

4 августа французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил об отправке россиянина из Франции в Грецию.

Бело сообщил, что США отозвали свой запрос об экстрадиции.

По словам защитника, французская прокуратура возобновила процесс по этому запросу 1 июля, чтобы не допустить освобождения россиянина в соответствии с постановлением судьи по исполнению наказаний 29 июня.

Бело отметил, что таким образом США сумели оставить Винника в заключении, после чего смогут вернуть его в Грецию, откуда россиянина можно будет быстрее отправить в Соединённые Штаты.

Александр Винник был арестован в Греции летом 2017 года по запросу США. Американские власти обвинили его в отмывании денег через биржу криптовалют.

В январе 2020 года россиянин был экстрадирован во Францию по 19 обвинениям, однако суд оправдал его по всем предъявленным Францией обвинениям и осудил по одному американскому обвинению на пять лет. Запросы на экстрадицию Винника подавали также США и Россия.

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