В Москве построят шесть новых школ в рамках крупных инвестпроектов

Москва без торгов предоставила застройщикам в аренду шесть земельных участков для строительства школ в пяти административных округах.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

С января по июнь Москва заключила с застройщиками договоры аренды на земельные участки общей площадью 8,5 га. На них в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов построят шесть школ.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, новые образовательные объекты появятся в течение пяти лет. Учиться в них смогут свыше 3 тыс. детей.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.