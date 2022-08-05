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В Москве построят шесть новых школ в рамках крупных инвестпроектов

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Москва без торгов предоставила застройщикам в аренду шесть земельных участков для строительства школ в пяти административных округах.
В Москве построят шесть новых школ в рамках крупных инвестпроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

С января по июнь Москва заключила с застройщиками договоры аренды на земельные участки общей площадью 8,5 га. На них в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов построят шесть школ.

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, новые образовательные объекты появятся в течение пяти лет. Учиться в них смогут свыше 3 тыс. детей.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что неиспользуемый участок в Тимирязевском районе Москвы будет реорганизован по проекту «Индустриальные кварталы». Инвестор вложит в реализацию проекта 7 млрд рублей.

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