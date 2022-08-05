Бросившей ботинок в мэра жительнице Сахалина выделили двухкомнатную квартиру

Жительнице Углегорска (Сахалин), которая на фоне проблем с переселением из аварийного дома бросила в мэра ботинок, в течение суток после инцидента выделили двухкомнатную квартиру.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Жительнице Углегорска Людмиле Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили комфортабельную двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в удобном микрорайоне по адресу: ул. Заводская, 7», — приводит заявление пресс-службы РИА Новости.

Ранее в сети появилась информация, что отчаявшаяся получить новую квартиру вместо ветхого жилья жительница Углегорска бросила ботинок, покрывшийся плесенью от сырости в доме, в мэра города Дмитрия Цуканова. ЧП произошло при губернаторе Сахалинской области Валерии Лимаренко.

После этого вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что не видит оснований для наказания женщины.