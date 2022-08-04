Трутнев прокомментировал инцидент с бросившей ботинок в мэра Углегорска женщиной

Вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что не видит оснований для наказания жительницы Углегорска Сахалинской области, которая кинула ботинок в мэра города.

«Я обязательно там разберусь, и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Там, говорят, её в милицию забрали — не надо её в милицию, надо разобраться и принять меры», — приводит РИА Новости слова Трутнева.

Ранее появилась информация, что отчаявшаяся получить новую квартиру вместо ветхого жилья жительница Углегорска бросила ботинок в мэра Дмитрия Цуканова при губернаторе Сахалина Валерии Лимаренко.