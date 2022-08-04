Трутнев прокомментировал инцидент с бросившей ботинок в мэра Углегорска женщиной
- РИА Новости
«Я обязательно там разберусь, и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Там, говорят, её в милицию забрали — не надо её в милицию, надо разобраться и принять меры», — приводит РИА Новости слова Трутнева.
Ранее появилась информация, что отчаявшаяся получить новую квартиру вместо ветхого жилья жительница Углегорска бросила ботинок в мэра Дмитрия Цуканова при губернаторе Сахалина Валерии Лимаренко.