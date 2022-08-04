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Трутнев прокомментировал инцидент с бросившей ботинок в мэра Углегорска женщиной

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Вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев заявил, что не видит оснований для наказания жительницы Углегорска Сахалинской области, которая кинула ботинок в мэра города.
Трутнев прокомментировал инцидент с бросившей ботинок в мэра Углегорска женщиной
  • РИА Новости

«Я обязательно там разберусь, и уж точно не вижу никаких оснований для наказания женщины. Там, говорят, её в милицию забрали — не надо её в милицию, надо разобраться и принять меры», — приводит РИА Новости слова Трутнева.

Ранее появилась информация, что отчаявшаяся получить новую квартиру вместо ветхого жилья жительница Углегорска бросила ботинок в мэра Дмитрия Цуканова при губернаторе Сахалина Валерии Лимаренко.

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