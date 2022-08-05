военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Педагог Мушта перечислила необходимые навыки для поступающих в школу детей

Короткая ссылка
Руководитель отдела методики преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Нина Мушта рассказала, какие навыки нужно развивать у детей к первому классу.
Педагог Мушта перечислила необходимые навыки для поступающих в школу детей
  • AFP

Достаточно, если ребёнок будет способен полностью назвать своё имя, рассказать, как зовут его родителей, где и кем они работают, уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также важно, чтобы ребёнок знал наизусть свой адрес, телефоны близких членов семьи и мог связно рассказать о себе и своих интересах.

«В этом возрасте достаточно знать названия животных, уметь отличать друг от друга времена года, считать до десяти, делить слова на слоги, рисовать линии и фигуры, а также выделять цвета», — добавила педагог.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить