Педагог Мушта перечислила необходимые навыки для поступающих в школу детей

Руководитель отдела методики преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Нина Мушта рассказала, какие навыки нужно развивать у детей к первому классу.

Достаточно, если ребёнок будет способен полностью назвать своё имя, рассказать, как зовут его родителей, где и кем они работают, уточнила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также важно, чтобы ребёнок знал наизусть свой адрес, телефоны близких членов семьи и мог связно рассказать о себе и своих интересах.

«В этом возрасте достаточно знать названия животных, уметь отличать друг от друга времена года, считать до десяти, делить слова на слоги, рисовать линии и фигуры, а также выделять цвета», — добавила педагог.

Ранее психолог Анастасия Екушевская, академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart, в беседе с ФАН рассказала, как помочь детям сохранить школьные знания во время летних каникул.