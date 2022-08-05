Глава «Садоводов России» Туманов перечислил популярные плодово-ягодные кустарники
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Об этом сообщает Пятый канал.
Одними из самых распространённых культур являются смородина и малина, ягоды которых обладают рядом полезных свойств.
В ряду других популярных кустарников — жимолость, ирга, крыжовник, ежевика, сортовая облепиха, калина.
Обычно кустарники высаживают рядами, чтобы было удобнее за ними ухаживать и эффективно использовать пространство, отметил Туманов.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников.