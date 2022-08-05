Глава «Садоводов России» Туманов перечислил популярные плодово-ягодные кустарники

Председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов назвал восемь разновидностей плодово-ягодных кустарников, которые пользуются популярностью у дачников.

Об этом сообщает Пятый канал.

Одними из самых распространённых культур являются смородина и малина, ягоды которых обладают рядом полезных свойств.

В ряду других популярных кустарников — жимолость, ирга, крыжовник, ежевика, сортовая облепиха, калина.

Обычно кустарники высаживают рядами, чтобы было удобнее за ними ухаживать и эффективно использовать пространство, отметил Туманов.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что проект «Московское долголетие» запустил трансляции для дачников.