Суд Уфы отказался передавать дело против лидера группы «ДДТ» Шевчука в Петербург
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам судьи, музыкант может участвовать в заседаниях суда в онлайн-формате — по видеосвязи из Дзержинского суда Петербурга.
Отмечается, что суд отложили на 16 августа.
31 мая Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции Уфы для устранения недостатков административное дело в отношении музыканта.
Протокол на Шевчука был составлен из-за его высказываний в ходе концерта в Уфе.