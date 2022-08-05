Суд Уфы отказался передавать дело против лидера группы «ДДТ» Шевчука в Петербург

Советский районный суд Уфы отказал лидеру группы «ДДТ» Юрию Шевчуку в изменении территориальной подсудности и направлении дела о дискредитации ВС России для рассмотрения в Петербург.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам судьи, музыкант может участвовать в заседаниях суда в онлайн-формате — по видеосвязи из Дзержинского суда Петербурга.

Отмечается, что суд отложили на 16 августа.

31 мая Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вернул полиции Уфы для устранения недостатков административное дело в отношении музыканта.

Протокол на Шевчука был составлен из-за его высказываний в ходе концерта в Уфе.