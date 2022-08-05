Аналитики назвали самые востребованные на российских промпредприятиях профессии

В сервисе поиска работы SuperJob выяснили, что самыми востребованными кадрами у российских промышленных предприятий по итогам шести месяцев 2022 года стали главные инженеры, технологи и механики.

Как пишут «Известия», в промышленности ощущается недостаток инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, инженеров-электриков, электромонтажников и слесарей механосборочных работ.

В основном эта проблема касается металлургии, судостроения и радиоэлектроники (Сибирь, Урал и Дальний Восток).

Ранее, как передаёт НСН, заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с начала 2022 года почти 8 тыс. самозанятых москвичей открыли свой бизнес при поддержке центра «Моя работа». Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.