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В Госдуме обсудят меры в отношении граждан, сажающих за руль автомобиля детей

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что на заседании экспертной группы при комитете Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов обсудят инициативу, согласно которой родителей, сажающих за руль автомобиля своих детей, могут отправлять на принудительные работы.
В Госдуме обсудят меры в отношении граждан, сажающих за руль автомобиля детей
  • РИА Новости

«С одной стороны, штраф в 30 тыс. рублей не такой уж маленький. С другой — если мы говорим о каких-то медийных лицах или просто людях достаточно состоятельных, то их он может и не остановить», — отметил депутат в разговоре с «Парламентской газетой».

Нилов не исключил, что правительство, изучив правоприменительную практику, может в обозримом будущем выйти с инициативой ужесточить наказание для тех родителей, кто совершил повторный проступок.

«Просто усилением административной ответственности этот вопрос решить нельзя. Следует применять иную норму воздействия: обязательные работы. Одно дело — просто заплатить штраф. И совсем другое — когда человеку в качестве наказания придётся мести улицы, убирать кладбища и так далее. Это не только административное, но ещё и крайне эффективное морально-психологическое воздействие», — подчеркнул парламентарий.

Ранее телеканал «360» сообщал подробности ДТП в подмосковном Пушкине, которое совершила девочка, посаженная отцом за руль автомобиля.

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