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РБК: в Google объяснили удаление YouTube-канала блогера Пучкова

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В пресс-службе компании Google прокомментировали удаление YouTube-канала блогера Дмитрия Пучкова.

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — приводит сообщение РБК.

Отмечается, что за 90 дней канал получил три страйка и в соответствии с политикой компании был удалён.

Ранее Пучков сообщил о блокировке своего YouTube-канала за нарушение правил видеохостинга.

По его словам, хостинг не объяснил, какие именно правила были нарушены.

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