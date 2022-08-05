РБК: в Google объяснили удаление YouTube-канала блогера Пучкова
«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — приводит сообщение РБК.
Отмечается, что за 90 дней канал получил три страйка и в соответствии с политикой компании был удалён.
Ранее Пучков сообщил о блокировке своего YouTube-канала за нарушение правил видеохостинга.
По его словам, хостинг не объяснил, какие именно правила были нарушены.