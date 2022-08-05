Блогер Пучков назвал неожиданным комментарий Медведева после блокировки YouTube-канала
«Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — цитирует Пучкова РИА Новости.
Позднее он созвонился с сотрудником аппарата зампреда СБ России.
«Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно», — рассказал Пучков.
Ранее Пучков сообщил о блокировке своего YouTube-канала за нарушение правил видеохостинга.
По его словам, хостинг не объяснил, какие именно правила были нарушены.
Дмитрий Медведев поддержал блогера Пучкова.