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Блогер Пучков назвал неожиданным комментарий Медведева после блокировки YouTube-канала

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Блогер Дмитрий Пучков назвал неожиданной поддержку зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева после блокировки его YouTube-канала.

«Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — цитирует Пучкова РИА Новости.

Позднее он созвонился с сотрудником аппарата зампреда СБ России.

«Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно», — рассказал Пучков.

Ранее Пучков сообщил о блокировке своего YouTube-канала за нарушение правил видеохостинга.

По его словам, хостинг не объяснил, какие именно правила были нарушены.

Дмитрий Медведев поддержал блогера Пучкова.

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