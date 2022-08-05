Блогер Пучков назвал неожиданным комментарий Медведева после блокировки YouTube-канала

Блогер Дмитрий Пучков назвал неожиданной поддержку зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева после блокировки его YouTube-канала.

«Это же не он, вы что. Я в интернетах 25 лет. К подобным шуткам привык», — цитирует Пучкова РИА Новости.

Позднее он созвонился с сотрудником аппарата зампреда СБ России.

«Созвонились. Говорит, настоящий. Неожиданно», — рассказал Пучков.

Ранее Пучков сообщил о блокировке своего YouTube-канала за нарушение правил видеохостинга.

По его словам, хостинг не объяснил, какие именно правила были нарушены.

Дмитрий Медведев поддержал блогера Пучкова.