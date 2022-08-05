На юге Сахалина сошёл с рельсов пригородный поезд

Пригородный поезд сошёл с рельсов на юге Сахалина, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

«4 августа, в 22:08 по московскому времени на перегоне Томари — Новосёлово-Сахалинское однопутного неэлектрифицированного участка Ильинск-Южный — Холмск произошёл сход в составе пригородного поезда N6108 сообщением Томари — Холмск», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной стал подмыв пути из-за выпадения обильных осадков.

27 июля в Сочинском районе из-за схода селевых потоков в результате ливней на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель было задержано движение 12 пассажирских и одного товарного поезда.

Как сообщают «Вести Подмосковья», специалисты назвали причины роста числа дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом в летние месяцы.