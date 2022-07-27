В Сочи из-за схода селя задержано движение 13 поездов

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В Сочинском районе из-за схода селевых потоков в результате ливней на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель задержано движение 12 пассажирских и одного товарного поезда.
В Сочи из-за схода селя задержано движение 13 поездов
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«В 04:50 поступило сообщение о том, что на перегоне Чемитоквадже — Якорная Щель в районе ж/д станции Лазурный Берег в результате переувлажнения почвы произошёл сход грязекаменной массы, повреждены две металлические контактные опоры электросети. Произошла задержка движения 12 пассажирских поездов и одного товарного поезда», — передаёт сообщение РИА Новости.

Пострадавших нет, на данный момент движение поездов восстановлено. В ликвидации последствий участвовали 24 спасателя и четыре единицы техники.

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