В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары
«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении.
Предупреждение о жаре действует с 12:00 до 18:00 27 июля.
Отмечается, что местами температура будет достигать +30...+32 °C.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.